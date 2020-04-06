Большинство заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

591 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Москве. Большинство пациентов — до 45 лет.

Как сообщает оперативный штаб, заболевших в возрасте от 18 до 45 лет — 264 человека. В возрасте от 46 до 65 лет — 204 человека. Среди пенсионеров в возрасте от 66 до 80 лет коронавирус диагностирован у 70 человек, пациентов старше 80 лет за сутки прибавилось на 23 человека.

Также среди новых случаев инфицирования есть дети. Положительные тесты за сутки выявлены у трех десятков россиян до 18 лет.

Всего в Москве зафиксировано 4 484 случая коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что всего в России за сутки выявлено 594 новых случая заболевания коронавирусом.