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Источник Правда.Ру

Более 950 новых случаев коронавируса выявлено в России

Здоровье

954 россиянина получили положительные тесты на коронавирус за сутки. Число инфицированных в России выросло до 6 343 человек.

За последние 24 часа в стране от опасной болезни скончались два пациента. А вот полностью выздоровели — 51.

Положительные тесты выявлены у жителей 49 регионов России. Впервые диагноз "коронавирус" поставлен в Карелии.

Как сообщает оперативный штаб, наибольшее количество заболевших — 591 человек — в Москве. В Московской области — 82 новых случая, в Санкт-Петербурге — 35, в Коми — 31, в Татарстане — 16, в Краснодарском крае — 11, в Ивановской, Тульской и Вологодской областях — по 10, в Воронежской и Нижегородской областях, Ставропольском крае и республике Марий-Эл — по 9, в Липецкой и Тамбовской областях, Бурятии — по 8, в Волгоградской области — 7, в Архангельской области и Адыгее — по 6, в Брянской, Рязанской, Ленинградской, Пензенской областях, Дагестане, Алтайском крае — по 5, в Белгородской, Свердловской и Челябинской областях — по 4, в Мурманской, Иркутской областях, Северной Осетии и Красноярском крае — по 3, во Владимирской, Тверской, Новгородской, Оренбургской, Кемеровской областях, Карелии, Чувашии, Хакасии — по 2, в Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Псковской, Ульяновской областях, Чечне, Мордовии и Крыму — по одному.

С начала эпидемии коронавируса в России от него скончались 47 человек.

Темы россия коронавирус
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