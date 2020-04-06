Сколько будет стоить домашнее тестирование на коронавирус

Ранее Роспотребнадзор рассказывал, что с 6 апреля россияне могут пройти тестирование на коронавирус можно не выходя из дома и без назначения врача. Такую услугу будет предоставлять Центр молекулярной диагностики ведомства. Стоимость прохождения тестирования дома составит около двух тысяч рублей.

Сотрудник Центра только привозит человеку набор для тестирования и инструктирует его. Мазок биоматериала должен взять сам тестируемый и провести с ним соответствующие действия. Сложностей при этом возникнуть не должно.