Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Иммунитет к коронавирусу будут изучать в Роспотребнадзоре

Здоровье » Здравоохранение

В исследовании будут применять тест-систему на антитела к коронавирусу. Процесс запустят уже на следующей неделе.

"Надо понимать, что делается в популяции там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где ещё не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция", — добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".

Данные по иммунитету россиян необходимо будет проанализировать. На это потребуется примерно десять дней.

анна попова коронавирус роспотребнадзор
Последние материалы
Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию
Иммунитет к коронавирусу будут изучать в Роспотребнадзоре
Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
Алтайский депутат предложила Путину выплатить всем по 50 тысяч
В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса
У рязанского стрелка может быть расстройство личности
Карелия стала 80 регионом России где зафиксирован коронавирус
Жителю Югры грозит штраф за фейк о коронавирусе
Почти 26 тысяч россиян за рубежом хотят воспользоваться помощью
Жители России массово скупают чеснок и имбирь
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Методы диагностики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Общество
Определён перечень организаций, на которые не распространяется карантин
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса
Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Иммунитет к коронавирусу будут изучать в Роспотребнадзоре
Госдеп: Россия продала, а не подарила США маски и оборудование
России подписан приговор на вымирание
Эксперт оценил необходимость соблюдения самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Экономист: национализация "важных компаний" убийственна для России
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
Песков рассказал о наступлении нового экономического кризиса
России подписан приговор на вымирание
России подписан приговор на вымирание
Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса
Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса
Путин перешел на удаленный режим работы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ