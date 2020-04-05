Иммунитет к коронавирусу будут изучать в Роспотребнадзоре

В исследовании будут применять тест-систему на антитела к коронавирусу. Процесс запустят уже на следующей неделе.

"Надо понимать, что делается в популяции там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где ещё не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция", — добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".

Данные по иммунитету россиян необходимо будет проанализировать. На это потребуется примерно десять дней.