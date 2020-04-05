Мишустин поручил перевести больных коронавирусом в специальные клиники

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перевести пациентов с коронавирусом в специальные клиники, который были перепрофилированы для борьбы с COVID-19. Поручение было опубликовано на сайте кабинета министров.

"Минздраву России организовать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти перевод пациентов, находящихся в федеральных медицинских организациях, планируемых к перепрофилированию, в другие федеральные медицинские организации (федеральные государственные учреждения, осуществляющие медицинскую деятельность)", сказано в документе.