У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко болезнь протекает не в тяжелой форме. Об этом сообщил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

"Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его", - рассказал Петриков.

"Персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается. Как бы ты ни защищался, риск этот есть", - добавил медик.