Российские медики провели 697 тысяч проверок на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе ведомства.