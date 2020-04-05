Российские медики провели 697 тысяч проверок на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.