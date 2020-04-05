В США начались тесты на антитела к коронавирусу

Анализ позволяет установить болел ли когда-нибудь человек, даже если у него не было симптомов. Цель тестирования определить точное число заболевших.

Исследования проведут на трёх группах людей: испытуемые из районов, где наблюдаются вспышки COVID-19, из мест со спокойной эпидемиологической ситуацией и специфические группы, в том числе медработники.