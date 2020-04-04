Школьник из Приморья создал компьютерную программу, которая помогает медикам вести наблюдение за россиянами на карантине. Девятиклассник решил помочь маме, которая работает в больнице. Ей приходилось ежедневно обзванивать сотни жителей.
Теперь все, кто находится на карантине, получили доступ к личному кабинету и заполняют необходимые о себе сведения онлайн. Необходимость ежедневного обзвона пропала. Разработкой школьника уже заинтересовались в Минздраве РФ.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.