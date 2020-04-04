Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по оптимистичному сценарию. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас сегодня рассчитано несколько сценариев — и самый благоприятный, оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во-многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые, должные меры, поэтому мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас", - пояснила Попова.