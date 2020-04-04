Среди россиян возрастает тревога относительно дальнейшей неопределенности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой вызванной распространением нового типа коронавируса.

Кандидат психологических наук, заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова рассказала "Известиям", как избавиться от тревоги в условиях самоизоляции.

"Следуйте режиму, выполняйте простые повторяющиеся действия, которые структурируют день, например, зарядку, прием пищи, мытье рук по расписанию, чтение книг в определенное время. Снизьте потребление информационных материалов, нагнетающих панику", - рекомендует психолог.

"Конечно же, есть и специальные способы, которые направлены на работу с тревогой: различные практики релаксации, например, медитации, практики осознанности, дыхательная и телесная гимнастика. Также консультации психолога, сейчас довольно многие специалисты дают их бесплатно и дистанционно, книги по самопомощи", - добавила Кисельникова.