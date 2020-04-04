Рекордное количество людей скончалось от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России от коронавируса скончались девять человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель смертности с 31 марта, тогда жертвами коронавируса стали восемь человек.

Напомним, за сутки в России зафиксированы 582 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных увеличилось до 4731 человек.