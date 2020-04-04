За последние сутки в России от коронавируса скончались девять человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель смертности с 31 марта, тогда жертвами коронавируса стали восемь человек.
Напомним, за сутки в России зафиксированы 582 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных увеличилось до 4731 человек.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.