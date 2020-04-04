582 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

За последние сутки количество инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 582 человека. Общее число зараженных теперь составляет 4731 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.