За последние сутки количество инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 582 человека. Общее число зараженных теперь составляет 4731 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 582 в 32 регионах", - сказано в сообщении.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.