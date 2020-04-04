Такие данные на 3 апреля приводит Роспотребнадзор. В настоящее время в России подтверждён диагноз COVID-19 у 4149 человек. При этом только в Москве - более 2900 заражённых.
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 389 235 человек, по состоянию на 3 апреля под контролем остаются 205 612 человек", - следует из бюллетеня ведомства.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.