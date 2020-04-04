Россияне, которые находятся на самоизоляции, могут использовать это время с пользой и наладить нормальный режим сна, отказавшись от использования будильника. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ врач-сомнолог Александр Калинкин.

"Главный совет — это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать", - сообщил медик.

"Я не могу сказать, что это относится к данному типу коронавируса, с которым мы сейчас имеем дело, потому что у него очень большая контагиозность — вероятность заражения от других людей... Но по другим вирусам острых респираторных заболеваний есть зависимость: риск заболевания у человека, который спит более семи часов, в сравнении с тем, кто спит менее пяти часов, снижается на 250%", - добавил Калинкин.