Академик РАН: коронавирус пришёл навсегда

Коронавирусная инфекция больше не исчезнет, а будет сопровождать человечество всегда. Такое мнение высказал академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. Он утверждает, что COVID-19 переболеет более 70% населения планеты.

"Цифра смертности, она никакие не 5%, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом", - сообщил академик РАН.

Зверев утверждает, что число инфицированных коронавирусом в России может увеличиться в несколько десятков раз, если провести поголовное тестирование на COVID-19. Но даже несмотря на это показатель смертности всё равно останется низким.