В Москве скончались четверо пациентов с COVID-19

В Москве умерли четыре пациента, у которых была диагностирована двусторонняя пневмония, у них был положительный тест на коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб, возраст троих пациентов от 80 до 86 лет, одному пациенту было 34 года. У него был хронический бронхит, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с поджелудочной железой и множество других недугов.

У троих пациентов также был диагностирован хронический бронхит.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Москвы заразил коронавирусом родственников из Омска.