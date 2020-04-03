В Москве умерли четыре пациента, у которых была диагностирована двусторонняя пневмония, у них был положительный тест на коронавирус.
Как сообщает оперативный штаб, возраст троих пациентов от 80 до 86 лет, одному пациенту было 34 года. У него был хронический бронхит, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с поджелудочной железой и множество других недугов.
У троих пациентов также был диагностирован хронический бронхит.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Москвы заразил коронавирусом родственников из Омска.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.