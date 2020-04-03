Горячая линия помощи предпринимателям открыта в Москве

В Москве, в связи с пандемией коронавируса covid-19, открыт центр психологической поддержки предпринимателей.

"Центр бизнес-стрессологии" сделал упор на работу с бизнесменами, оказавшимися в трудной ситуации. На базе центра развернута горячая линия помощи именно предпринимателям. Специалисты центра обещают ни много ни мало — "взять на аутсорс психологическое состояние обратившихся". Методика основана на точечном воздействии и решении конкретной проблемы. Работа со специалистом разбита на 4 этапа:

Экспресс диагностика, подбор релевантной методики, подключение клиента в регулярные онлайн группы самопомощи (по профилю), работа со специалистом, владеющим конкретной психотехникой, которая показана для случая.

"Смысл происходящего в том, что психология давно перестала быть наукой о том, как годами лежать на кушетке и под наблюдением психоаналитика пытаться вспомнить был у тебя Эдипов комплекс или нет" — комментирует руководитель центра, психотерапевт Макаровский Денис.

Сегодня создано огромное количество методик точечного воздействия, которые позволяют решать узкоспециальные задачи для тех, кто не нуждается в системной психотерапии.