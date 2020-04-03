В Москве, в связи с пандемией коронавируса covid-19, открыт центр психологической поддержки предпринимателей.
"Центр бизнес-стрессологии" сделал упор на работу с бизнесменами, оказавшимися в трудной ситуации. На базе центра развернута горячая линия помощи именно предпринимателям. Специалисты центра обещают ни много ни мало — "взять на аутсорс психологическое состояние обратившихся". Методика основана на точечном воздействии и решении конкретной проблемы. Работа со специалистом разбита на 4 этапа:
"Смысл происходящего в том, что психология давно перестала быть наукой о том, как годами лежать на кушетке и под наблюдением психоаналитика пытаться вспомнить был у тебя Эдипов комплекс или нет" — комментирует руководитель центра, психотерапевт Макаровский Денис.
Сегодня создано огромное количество методик точечного воздействия, которые позволяют решать узкоспециальные задачи для тех, кто не нуждается в системной психотерапии.
"Грубо говоря, в 21 веке, к психологу можно обратиться как к мастеру в автосервисе и просто сказать: "панически боюсь, что не хватит денег пережить кризис, из-за этого не могу принимать решения с холодной головой, то есть, у меня все нормально, все устраивает, но страх явно лишний". Современный специалист не будет рассказывать, что вам нужно "весь двигатель перебирать", а просто, с помощью одной из психотехник "выключит" то, что мешает" — поясняет Денис Анатольевич.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.