В Москве за сутки взяли 14 тыс. анализов на коронавирус

В медицинских учреждениях Москвы за сутки было проведено 14 тысяч исследований на COVID-19.

"Из них 10 тысяч провели городские медицинские учреждения, 2 тысячи — федеральные и 2 тысячи — частная лаборатория", — сообщает оперативный штаб.

Стоит напомнить, что власти столицы заключили договор с частной лабораторией "Гемотест", теперь она берет анализы на коронавирус для городских медицинских учреждений. К работе также планируется подключить еще несколько частных лабораторий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве не будут вводить жесткий пропускной режим.