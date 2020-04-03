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Источник Правда.Ру

COVID-19 и лишний вес: есть ли связь? - комментарий эксперта

Здоровье

Врачи-диетологи и вирусологи считают, что лишний вес является дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса. О том, существует ли связь между лишним весом и коронавирусом, рассказал врач-диетолог, теле- и радиоведущий, автор книг по лечению ожирения Алексей Ковальков.

"Конечно, потому что ожирение является системным заболеванием, затрагивающим все органы и системы, в том числе и иммунную систему. Об этом уже давно известно.

Ожирение — это не просто косметологический дефект, а именно системное заболевание, внесенное в международную классификацию медицинских заболеваний. Поэтому сейчас, в данный момент жизни, получается следующая ситуация: люди, запертые в своих квартирах с огромным количеством еды, находятся в состоянии стресса, при котором выделяется гормон кортизол, который способствует сильному отложению жира. Таким образом, в день у человека может откладываться примерно 350 грамм жира. Посчитайте, сколько это будет через месяц.

Что делать?

Надо обращаться к врачам, сейчас все клиники перешли на онлайн-режим консультирования, в Москве несколько клиник по лечению ожирения. Специалисты подскажут, как правильно двигаться, в каком темпе максимально сжигаются жиры. Кроме того, там работают психологи, которые выводят вас из состояния стресса, то есть это должен быть комплексный подход.

Даже анализы берут на дому.

Мне просто жалко людей, потому что мы через месяц можем получить большое количество больных сахарным диабетом, больных с ожирением.

Ожирение и сахарный диабет — параллельные заболевания

Есть такое понятие — метаболический синдром, который включает в себя повышение уровня сахара, повышение уровня давления и одновременно ожирение.

Если у человека склонность к ожирению или избыточному весу, то человек выйдет из этого состояния с огромным количеством лишних килограммов и плюс еще стрессом. Поэтому пока у нас включили возможность онлайн-консультирования, нужно обращаться в клиники.

Не обращайтесь к Instagram-врачам

Сейчас в Интернете появилось очень много так называемых Instagram-врачей, которые часто даже не являются врачами, так как у них нет дипломов об образовании.

Обязательно нужно заходить на сайт клиники и проверить, чтобы у клиники была лицензия на диетологию, чтобы там работали диетологи, эндокринологи, психологи. На все эти виды деятельности также должны быть медицинские лицензии. Только в таком случае специалисты этих клиник имеют право консультировать", — сообщил эксперт.

Темы covid-19 лишний вес коронавирус
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