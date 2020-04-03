Оперативный штаб ежедневно публикует данные о количестве зараженных и умерших от коронавируса. Но нет статистики, по которой можно увидеть, сколько умирало до коронавируса, чтобы было с чем сравнивать эти цифры.
О том, как COVID-19 влияет на уровень смертности населения, рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН Игорь Гундаров:
"Такой текущей статистики нет. Диагноз "коронавирус" — это еще неизвестно о чем. Современная медицина не располагает таким инструментарием, чтобы точно поставить этот диагноз. Мы диагностируем набор вирусов десяток или штук пять, и среди них есть этот COVID.
Сказать, во-первых, что какой-то из них виноват, очень сложно. Во-вторых, так как с коронарными вирусами человечество живет сотни тысяч лет и благодаря им, отчасти, человек и его иммунная система стали таковыми, какие есть. Поэтому если обследовать всех здоровых людей, у 80% найдутся антитела к коронавирусу или какие-то его фрагменты. Поэтому когда говорят, обследовали и выявили, это может означать, что он с ним жил 70 лет. Их выявлять стали сейчас, поэтому возник такой шум", — заключил эксперт.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.