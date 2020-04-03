Эксперт: с коронарными вирусами человечество живет сотни тысяч лет

Оперативный штаб ежедневно публикует данные о количестве зараженных и умерших от коронавируса. Но нет статистики, по которой можно увидеть, сколько умирало до коронавируса, чтобы было с чем сравнивать эти цифры.

О том, как COVID-19 влияет на уровень смертности населения, рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН Игорь Гундаров: