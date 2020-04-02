В США за минувшие сутки скончались свыше 1,2 тысячи человек, заразившихся коронавирусом.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в общей сложности коронавирусная инфекция унесла жизни 5119 американцев. По данным на 1 апреля, число погибших составляло 3,9 тысячи человек.
"Если ничего не предпринимать, а граждане будут продолжать нарушить режим самоизоляции, коронавирус может унести жизни 2,2 млн человек", — прогнозируют эксперты Белого дома.
На данный момент США являются "лидером" по количеству больных коронавирусом.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.