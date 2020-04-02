Врачи поликлиник Москвы обслуживают 8 тысяч вызовов на дом в день

Сейчас усилены выездные бригады врачей, так как поликлиники в первую очередь оказывают медицинскую помощь на дому. В день медикам приходится обслуживать около восьми тысяч вызовов.

"Пациенты с признаками ОРВИ и гриппа, пожилые люди, пациенты, имеющие хронические заболевания, находятся на особом контроле", — сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гражданам с симптомами заболевания не рекомендуется посещать медицинские учреждения без необходимости. Врача нужно вызвать на дом. Это позволит избежать заражения других людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что порядок лечения пациентов с COVID-19 на дому продлили до 6 апреля.