В Москве скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом. Также у них была двусторонняя пневмония.
"У всех умерших пациентов были и другие заболевания: болезни сердца и сосудов, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет", — сообщает оперативный штаб.
Возраст скончавшихся пациентов составлял от 62 до 72 лет.
На данный момент в Москве выявлено 1880 случаев заражения коронавирусом. 115 человек вылечились, 550 человек находятся на домашнем лечении.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что массовое заражение коронавирусом в Сыктывкаре проверят следователи.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.