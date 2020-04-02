В Москве умерли три пациента с коронавирусом

В Москве скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом. Также у них была двусторонняя пневмония.

"У всех умерших пациентов были и другие заболевания: болезни сердца и сосудов, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет", — сообщает оперативный штаб.

Возраст скончавшихся пациентов составлял от 62 до 72 лет.

На данный момент в Москве выявлено 1880 случаев заражения коронавирусом. 115 человек вылечились, 550 человек находятся на домашнем лечении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что массовое заражение коронавирусом в Сыктывкаре проверят следователи.