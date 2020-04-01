Врач-уролог: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь заявил, что коронавирус может передаваться половым путем. Однако это не основной путь заражения.

"Опасными могут быть любые контакты, врачи не зря же рекомендуют людям держаться друг от друга на расстоянии. В основном вирус передается воздушно-капельным путем: он может попасть на кожу, если рядом вдруг кто-то чихает или кашляет. Кроме того, вирус может передаваться через предметы, на которых он может жить в течение нескольких суток", — сообщил специалист.

Коронавирусом нельзя заразиться от домашних питомцев. Для того чтобы защитить себя от заражения, нужно чаще мыть руки, соблюдать дистанцию не менее метра и не дотрагиваться до лица руками.