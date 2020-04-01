Двухнедельный карантин, который обязаны пройти все, кто приехал из-за границы, разнообразили в России. Теперь россиянам предстоит вести журнал здоровья.
О нововведении рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от "Госуслуг" самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать своё нахождение дома", — пояснил глава российского кабмина.
Ранее сообщалось, что в Москве продлен порядок по лечению пациентов с коронавирусом на дому. Сейчас на домашнем лечении находятся около 550 человек.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.