Вернувшиеся из-за границы россияне будут вести журнал здоровья

Двухнедельный карантин, который обязаны пройти все, кто приехал из-за границы, разнообразили в России. Теперь россиянам предстоит вести журнал здоровья.

О нововведении рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от "Госуслуг" самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать своё нахождение дома", — пояснил глава российского кабмина.

Ранее сообщалось, что в Москве продлен порядок по лечению пациентов с коронавирусом на дому. Сейчас на домашнем лечении находятся около 550 человек.