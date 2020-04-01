Порядок лечения пациентов с COVID-19 на дому продлили до 6 апреля

В Москве до 6 апреля продлен порядок по лечению пациентов с подтвержденным коронавирусом на дому. В настоящее время около 550 москвичей находятся на домашнем лечении.

Напомним, что данный порядок лечения действует с 23 марта. Пациента сначала осматривает врач, который решает, может ли он лечиться на дому или его нужно госпитализировать.

Пациент подписывает согласие о том, что он не будет покидать пределы квартиры.

Фотографию пациента сразу вносят в базу видеонаблюдения. Если он нарушит карантин, то его госпитализируют.

В случае необходимости пациент, который проходит лечение на дому, может проконсультироваться с врачами телемедицинского центра.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что частная клиника в Москве начала прием пациентов с коронавирусом.