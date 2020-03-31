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Источник Правда.Ру

Минздрав: Россия подошла к пиковой заболеваемости коронавирусом

Здоровье » Здравоохранение

Россия приближается к пиковой заболеваемости новым типом коронавируса.

Такое заявление сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

"Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться", — подчеркнул представитель ведомства.

Брико считает, что рост количества заболевших будет отмечаться ещё несколько дней. После этого количество инфицированных будет снижаться из-за беспрецедентных мер, принятых российскими властями в рамках борьбы с коронавирусом.

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