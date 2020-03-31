Россия приближается к пиковой заболеваемости новым типом коронавируса.
Такое заявление сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
"Хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться", — подчеркнул представитель ведомства.
Брико считает, что рост количества заболевших будет отмечаться ещё несколько дней. После этого количество инфицированных будет снижаться из-за беспрецедентных мер, принятых российскими властями в рамках борьбы с коронавирусом.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.