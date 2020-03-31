Врачи рассказали, как сделать медицинскую маску в домашних условиях

Врачи рассказали, как самостоятельно сделать индивидуальные медицинские маски. Для изготовления маски подойдут хлопчатобумажные ткани, но лучше всего использовать марлю из 3-5 слоёв.

Известно, что марля хорошо пропускает воздух. Маски из марли легко стирать, их можно использовать несколько раз. Кроме того, маски желательно прокипятить, а потом прогладить утюгом.

Маски, изготовленные в домашних условиях, так же, как и покупные, нужно менять каждые два часа. Нужно следить за тем, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японцы заменяют медицинские маски туалетной бумагой.