Космонавтов, которые должны вернуться с МКС 17 апреля, могут "посадить" на карантин на 14 суток. В настоящее время на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр.
9 апреля к ним должны прилететь двое россиян и американец.
Тогда Скрипочка, Морган и Мейр вернутся на Землю. Космонавты будут приземляться в Казахстане, где принято решение о том, что все прибывшие из-за границы должны в течение 14 дней находиться на карантине.
Пока вся традиционная программа послеполетной реабилитации находится под вопросом. Неизвестно, сможет ли космонавт Олег Скрипочка после возвращения с МКС поехать отдыхать за границу или будет отдыхать в России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за коронавируса Казахстан закрыл границу для россиян.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.