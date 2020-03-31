Космонавтов, вернувшихся на Землю, могут изолировать на 14 дней

Космонавтов, которые должны вернуться с МКС 17 апреля, могут "посадить" на карантин на 14 суток. В настоящее время на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр​​​.

9 апреля к ним должны прилететь двое россиян и американец.

Тогда Скрипочка, Морган и Мейр вернутся на Землю. Космонавты будут приземляться в Казахстане, где принято решение о том, что все прибывшие из-за границы должны в течение 14 дней находиться на карантине.

Пока вся традиционная программа послеполетной реабилитации находится под вопросом. Неизвестно, сможет ли космонавт Олег Скрипочка после возвращения с МКС поехать отдыхать за границу или будет отдыхать в России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за коронавируса Казахстан закрыл границу для россиян.