Выявлена связь между коронавирусом и лишним весом

Врач-диетологи и вирусологи считают, что лишний вес является дополнительным фактором риска в условиях распространения коронавируса.

Специалисты пока не доказали связь между ожирением и коронавирусом, но уже известно, что у пациентов с лишним весом заболевание протекает в более тяжелой форме. Это связано с тем, что у таких людей глубина и объем лёгких меньше, поэтому пневмония развивается активнее.

Согласно данным британских специалистов, почти две трети из числа больных, у которых коронавирус протекает в тяжёлой форме, имеют лишний вес. В группе риска, прежде всего, люди, у которых индекс массы тела больше 40.