Количество излечившихся пациентов от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось на 42 человека. Теперь общее число вылечившихся пациентов от COVID-19 в столице РФ составляет 70 человек.

Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

"За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших, — рассказала Ракова.

"Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию: прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти", — добавила заммэра.