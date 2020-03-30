Хлорка и утюг помогут убить коронавирус

Стирка одежды в горячей воде помогает очистить её от коронавирусной инфекции. Примечательно, что бактерии убивают не моющие средства, а высокая температура. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в эфире телеканала "Россия 1".

Аналогичный эффект имеет и утюг, который подвергает вещи тепловой обработке. Самым эффективным в борьбе с COVID-19 на одежде считается парогенератор.