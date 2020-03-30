Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла статистику проявлений симптомов у людей, зараженных коронавирусом нового типа. У 63% инфицированных проявлялись симптомы ОРВИ, 14% зараженных были поражены пневмонией, а у 22% пациентов симптомы вовсе не наблюдались.
Об этом Попова рассказала на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.
Напомним, за последние сутки в России увеличилось количество заболевших коронавирусом на 302 человека.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.