У 22% инфицированных коронавирусом не было симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла статистику проявлений симптомов у людей, зараженных коронавирусом нового типа. У 63% инфицированных проявлялись симптомы ОРВИ, 14% зараженных были поражены пневмонией, а у 22% пациентов симптомы вовсе не наблюдались.

Об этом Попова рассказала на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

Напомним, за последние сутки в России увеличилось количество заболевших коронавирусом на 302 человека.