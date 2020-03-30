По состоянию на утро 30 марта российскими специалистами было проведено 343 523 проверок на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Особое внимание уделяется людям, прибывшим из-за рубежа с признаками ОРВИ.
"За период мониторинга выявлено 5621 заболевший с признаками острых респираторных вирусных инфекций, — перечислили в пресс-службе ведомства. — При проведении исследований получены результаты: у 173 заболевших — респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 124 — грипп А, 101 — грипп В, 37 — парагрипп, 2 — стафилококк, 1 — микоплазма, 2 — гемофильная инфекция, 56 случаев сезонная коронавирусная инфекция, у 50 заболевших миксинфекция", — сказано в сообщении ведомства.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.