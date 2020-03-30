Российские медики провели почти 350 тысяч тестов на коронавирус

По состоянию на утро 30 марта российскими специалистами было проведено 343 523 проверок на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Особое внимание уделяется людям, прибывшим из-за рубежа с признаками ОРВИ.