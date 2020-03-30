Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Заведующий отделом науки московской больницы №67 профессор Владимир Шумилов считает, что коронавирус становится менее агрессивным, следовательно, скорость его распространения в ближайшее время должна снизиться.

"Снижение скорости распространения COVID-19 можно будет заметить уже в апреле", — заявил врач.

Специалист уверен, что прогноз на дальнейшее развитие событий благоприятный. Напомним, что на данный момент коронавирусная инфекция охватила 177 стран, общее число зараженных превышает 630 тысяч человек. В РФ заражено 1534 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в больнице в Коммунарке умер пациент с коронавирусом.