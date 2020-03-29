Зарубежные диетологи назвали напиток, который может защитить от поражения лёгких. Его часто используют домохозяйки по всему миру. Оказалось, что защиту от фиброза, химиотерапии и других токсинов обеспечивает куркумин, который содержится в куркуме. А идеальным напитком является чай с куркумой.
"Специалисты пришли к выводу, что это одно из самых эффективных средств против хронической обструктивной болезни легких, которое действует для облегчения симптомов, подавляя воспаление", - пояснили диетологи.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.