Вирусолог рассказал, что означает первая смерть младенца от COVID-19

Первая в мире смерть младенца от коронавируса ещё не значит, что болезнь мутировала. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинский наук Анатолий Альштейн. Он утверждает, что единичный случай не может быть основанием для каких-либо выводов.