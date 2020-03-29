Первая в мире смерть младенца от коронавируса ещё не значит, что болезнь мутировала. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинский наук Анатолий Альштейн. Он утверждает, что единичный случай не может быть основанием для каких-либо выводов.
"Коронавирус заражает и старых и малых. Молодые, как правило, болеют слабо и не умирают. Но исключения возможны. Если у вас сто детей, у вас один мог умереть, а 99 — нет. А если вы возьмете сто стариков, то там 20 умрет", - пояснил Альштейн.
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