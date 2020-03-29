Рошаль высказался о смерти младенца от коронавируса в США

Детский врач Леонид Рошаль прокомментировал сведения из США о смерти младенца от коронавирусной инфекции. Ранее медик утверждал, что дети менее подвержены воздействию COVID-19, а в группу риска попадают в основном пожилые люди.

Многие родители начали критиковать Рошаля, поскольку опасаются за жизнь своих детей. Однако детский врач призвал россиян успокоиться. По его словам, без истории болезни и информации о течении недуга нельзя определить, почему скончался младенец.