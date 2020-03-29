В Москве 13 детей заболели коронавирусом

В Москве с диагнозом коронавирусная инфекция были госпитализированы 13 детей. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Также в столице COVID-19 заразились 32 пожилых человека (старше 65 лет).

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции в Москве вышло на новый уровень. Общее количество зараженных в столице превысило отметку в тысячу человек.