В Москве с диагнозом коронавирусная инфекция были госпитализированы 13 детей. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Также в столице COVID-19 заразились 32 пожилых человека (старше 65 лет).
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции в Москве вышло на новый уровень. Общее количество зараженных в столице превысило отметку в тысячу человек.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.