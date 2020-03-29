Количество летальных исходов от коронавируса нового типа в России увеличилось до восьми. За последние сутки в стране от COVID-19 погибли четыре человека. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Шесть человек скончались в Москве, один в Оренбургской области и один в Санкт-Петербурге.
Количество инфицированных за последние сутки возросло до 1534 человек.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.