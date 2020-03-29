Четыре человека скончались от коронавируса в России за последние сутки

Количество летальных исходов от коронавируса нового типа в России увеличилось до восьми. За последние сутки в стране от COVID-19 погибли четыре человека. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Шесть человек скончались в Москве, один в Оренбургской области и один в Санкт-Петербурге.

Количество инфицированных за последние сутки возросло до 1534 человек.