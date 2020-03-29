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270 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в РФ

Здоровье » Здравоохранение

Количество инфицированных новым типом коронавируса в России увеличилось на 270 человек. Всего в стране отсаются зараженными 1534 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее количество новых больных выявили в Москве - 197 человек. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в новую фазу пандемии, поскольку количество зараженных в городе превысило одну тысячу человек.

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