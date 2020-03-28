В больнице в московской Коммунарке больше не работают волонтеры, не имеющие медицинского образования. Об этом рассказала главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"Мы сегодня совместно со штабом приняли непростое, но важное решение - остановить работу волонтеров-немедиков в Коммунарке, понимая высокий риск для них, а главное их родителей и близких. Слова благодарности всем, кто помогал, работал и включался во все процессы. Жаль, что не могу перечислить поименно каждого из 152 небезразличных волонтеров, помогавших нам и 1562 желающим включиться в эту помощь", - написал Проценко в Facebook.