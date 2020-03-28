В России скончался пятый пациент от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о смерти пятого человек в стране из-за коронавирусной инфекции. Жертвой недуга стала 69-летняя жительница Москвы. Медики пояснили, что при поступлении женщины в больницу у неё уже была двухсторонняя пневмония.