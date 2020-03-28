Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о смерти пятого человек в стране из-за коронавирусной инфекции. Жертвой недуга стала 69-летняя жительница Москвы. Медики пояснили, что при поступлении женщины в больницу у неё уже была двухсторонняя пневмония.
"Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось", - сказано в сообщении оперштаба.
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