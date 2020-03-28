Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что коронавирус одинаково опасен для всех возрастов.
"Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей. Первая уязвимость — это сопутствующие заболевания", - пояснила она.
Вуйнович отмечает, что, несмотря на малую заболеваемость молодых людей, среди них также есть инфицированные.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.