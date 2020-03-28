ВОЗ: коронавирус опасен для любого возраста

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что коронавирус одинаково опасен для всех возрастов.

"Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей. Первая уязвимость — это сопутствующие заболевания", - пояснила она.

Вуйнович отмечает, что, несмотря на малую заболеваемость молодых людей, среди них также есть инфицированные.