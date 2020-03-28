В мае распространение коронавируса замедлится

Министерство здравоохранения России ранее сообщало о том, что распространение коронавируса на территории страны замедлится в мае.

С этим заявлением согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.