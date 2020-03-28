Министерство здравоохранения России ранее сообщало о том, что распространение коронавируса на территории страны замедлится в мае.
С этим заявлением согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
"Я согласна, но все зависит от поведения людей", - сообщила Вуйнович.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.