Конъюнктивит может свидетельствовать о заражении коронавирусом

Одним из признаков заражения коронавирусом может стать конъюнктивит. Об этом сообщили врачи из Американской академии офтальмологии. Ранее такую же теорию высказывали китайские медики. Статистика подтверждает, что на 30 заболевших коронавирусом у одного из них наблюдается конъюнктивит.

Американские офтальмологи призвали своих коллег по всему миру обращать внимание на конъюнктивит и пациентов с этим недугом проверять на коронавирус.