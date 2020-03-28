Одним из признаков заражения коронавирусом может стать конъюнктивит. Об этом сообщили врачи из Американской академии офтальмологии. Ранее такую же теорию высказывали китайские медики. Статистика подтверждает, что на 30 заболевших коронавирусом у одного из них наблюдается конъюнктивит.
Американские офтальмологи призвали своих коллег по всему миру обращать внимание на конъюнктивит и пациентов с этим недугом проверять на коронавирус.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.