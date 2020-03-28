Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России рассказал об увеличении количества заболевших за последние сутки.
По последним данным, число инфицированных COVID-19 в России увеличилось до 1264 человек. Также увеличилось и количество излечившихся - до 49 человек.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.