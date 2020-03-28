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Источник Правда.Ру

Количество россиян, больных коронавирусом, увеличилось до 1264 человек

Здоровье » Здравоохранение

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России рассказал об увеличении количества заболевших за последние сутки.

По последним данным, число инфицированных COVID-19 в России увеличилось до 1264 человек. Также увеличилось и количество излечившихся - до 49 человек.

пандемия заболевшие статистика коронавирус излечившиеся оперативный штаб
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