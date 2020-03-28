В Оренбурге мужчина скончался от коронавируса

57-летний житель Бузулука умер из-за заражения коронавирусной инфекцией в инфекционной больнице Оренбурга. Мужчина заразился опасным недугом во время путешествия по Европе. Недавно его подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло.

Об этом сообщила областного Минздрава Татьяна Савинова.