57-летний житель Бузулука умер из-за заражения коронавирусной инфекцией в инфекционной больнице Оренбурга. Мужчина заразился опасным недугом во время путешествия по Европе. Недавно его подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло.
Об этом сообщила областного Минздрава Татьяна Савинова.
"Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров", - рассказала она.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.