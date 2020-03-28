В России началось производство групповых аппаратов ИВЛ

Федеральное медико-биологическое агентство создало аппарат искусственной вентиляции легких, который может помогать одновременно четырем пациентам. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Учреждением Федерального медико-биологического агентства, прежде всего центра Бурназяна и его реанимационной службой, и Госкорпорацией „Ростех“ — корпорацией „Швабе“ удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до четырех пациентов", - сообщила Скворцова.

"Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку в Лыткарино. За апрель месяц будет разработано 80 тыс. комплектов. С мая переходим на мощность 200 тысяч таких комплектов в месяц. Это значит, с учетом наличия всех аппаратов ИВЛ во всех субъектах РФ, мы сможем помочь абсолютно всем регионам, клиникам, которые имеют реанимационные отделения", - добавила глава ФМБА.